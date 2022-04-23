В Минобороны РФ заявили о гибели одного военного с крейсера Москва, 27 — «пропали без вести»
Крейсер Москва переместился на дно Черного моря (Фото:REUTERS/Stringer)
Министерство обороны российских оккупантов заявило, что в результате крушения крейсера Москва погиб один военный, при этом 27 числятся «пропавшими без вести».
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Об этом сообщил российский Интерфакс.
В российском ведомстве сообщили, что удалось спасти 396 членов экипажа.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, по мнению Украины, с крейсера Москва спасли 58 россиян из 500.
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.
16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно. Сейчас оккупанты проводят поисковые работы на месте затопления своего флагмана.
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