Генсек ООН отправится в Украину для встречи с Зеленским 28 апреля

23 апреля, 04:13
Цей матеріал також доступний українською
Гуттереш должен встретиться с Зеленским и Кулебой (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Гуттереш должен встретиться с Зеленским и Кулебой (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Поддержи НВ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на следующей неделе отправится в Украину, где, как ожидается, 28 апреля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает CNN, об этом заявил официальный представитель Организации объединенных наций.

Отмечается, что Гутерреш также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и с сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

Видео дня
Читайте также:

Ситуация в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov) «У нас нет времени ждать». Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН — Верещук

По информации The Washington Post, что Гутерреш направил письма Зеленскому и российскому диктатору с просьбой принять его для «обсуждения любых срочных шагов, которые можно предпринять для прекращения боевых действий».

Сообщалось, что в понедельник, 25 апреля, генсек ООН посетит Москву и встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Гуттереш предложил ввести пасхальную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля. МИД Украины поддержал это предложение, а Россия — отклонила.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия ООН Гуманитарная помощь Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Антониу Гутерреш Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X