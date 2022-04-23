Генсек ООН отправится в Украину для встречи с Зеленским 28 апреля 23 апреля, 04:13 Цей матеріал також доступний українською Гуттереш должен встретиться с Зеленским и Кулебой (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на следующей неделе отправится в Украину, где, как ожидается, 28 апреля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Как сообщает CNN, об этом заявил официальный представитель Организации объединенных наций.

Отмечается, что Гутерреш также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и с сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

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По информации The Washington Post, что Гутерреш направил письма Зеленскому и российскому диктатору с просьбой принять его для «обсуждения любых срочных шагов, которые можно предпринять для прекращения боевых действий».

Сообщалось, что в понедельник, 25 апреля, генсек ООН посетит Москву и встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Гуттереш предложил ввести пасхальную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля. МИД Украины поддержал это предложение, а Россия — отклонила.



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