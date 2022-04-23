Зеленский назвал два условия, при которых Украина выйдет из переговоров с РФ. Среди них — проведение оккупантами псевдореферендума

23 апреля, 20:08
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Поддержи НВ

Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если «будут уничтожены» наши люди в Мариуполе или в случае проведения оккупантами псевдореферендума на временно оккупированных территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конфренции в метрополитене в субботу, 23 апреля, отвечая на вопросы журналистки НВ Кристины Бердинских.

Видео дня

«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров», — сказал он.

Читайте также:

По словам Зеленского, возможное проведение псевдореферендума помешает окончанию войны по дипломатическому пути.

«Это точно неверный шаг со стороны России. Это говорит о том, что все, что было до этого, все встречи дипломатических групп — все это фикция и политический театр», — подчеркнул президент.

https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для «голосования» по созданию псевдореспублики «ХНР», используя типографию в Новой Каховке.

Мэр Херсона заявил, что власти города не знают точную дату проведения «референдума». Зеленский призвал жителей Херсонской и Запорожской областей внимательно относиться к тому, какую информацию они оставляют оккупантам.

Жительница Энергодара рассказала НВ, как живой захваченный город
https://www.youtube.com/watch?v=C9OFhWbXQPE
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Херсонская область Референдум Переговоры с Россией Владимир Зеленский Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X