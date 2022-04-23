В результате обстрелов РФ в Попасной погибли два человека, ряд населенных пунктов Луганской области остался без воды 23 апреля, 09:21 Цей матеріал також доступний українською 12 раз российская армия обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области в течение 22 апреля (Фото:Сергей Гайдай/Telergam)

В Попасной Луганской области в результате обстрелов войск РФ погибли два человека, ряд населенных пунктов остался без воды.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

12 раз российская армия обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области в течение 22 апреля.

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«Больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, российская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома», — отметил Гайдай.

Отмечается, что за пятницу, 22 апреля, войска РФ совершили по городу пять артиллерийских атак. В результате обстрелов погиб 66-летний местный житель, его жена ранена. Также в Попасной получил несовместимые с жизнью ранения еще один человек.

Относительно повреждений гражданской инфраструктуры зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске, сообщил Гайдай. Кроме того, российские оккупанты обесточили насосную станцию — без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск, Приволье.

«Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, заживляющую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. В настоящее время этот объект обесточен — централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует. Продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения», — говорится в сообщении.

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