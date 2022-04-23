Потери составили 1,5 тысячи. Большинство «народных милиционеров ДНР» погибли в боях под Мариуполем — украинская разведка
Боевики «ДНР» в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров», большинство из них погибло в боях с украинскими военными под Мариуполем.
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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой «МВД ДНР», включая военнослужащих «внутренних войск ДНР» и курсантов «Донецкой академии МВД».
Установлено, что за время участия в войне против Украины «МВД ДНР» понесло большие потери на Мариупольском направлении: до 1000 человек — безвозвратные потери,
По другим направлениям представители так называемой «народной милиции» потеряли около 500 человек — безвозвратные потери; около 2100 человек — санитарные потери.
Нехватка «правоохранителей» привела к ухудшению ситуации с поддержкой «общественного правопорядка» и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.
Как отметили в украинской разведке, так называемый «министр внутренних дел ДНР» принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника Донецкой академии МВД и начальников аппарата «ВВ МВД» по факту потерь среди личного состава.
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