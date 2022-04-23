Потери составили 1,5 тысячи. Большинство «народных милиционеров ДНР» погибли в боях под Мариуполем — украинская разведка

23 апреля, 13:37
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Боевики «ДНР» в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики «ДНР» в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров», большинство из них погибло в боях с украинскими военными под Мариуполем.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой «МВД ДНР», включая военнослужащих «внутренних войск ДНР» и курсантов «Донецкой академии МВД».

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Установлено, что за время участия в войне против Украины «МВД ДНР» понесло большие потери на Мариупольском направлении: до 1000 человек — безвозвратные потери, в т. ч. 26 курсантов; более 2800 человек — санитарные потери.

По другим направлениям представители так называемой «народной милиции» потеряли около 500 человек — безвозвратные потери; около 2100 человек — санитарные потери.

Нехватка «правоохранителей» привела к ухудшению ситуации с поддержкой «общественного правопорядка» и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

Как отметили в украинской разведке, так называемый «министр внутренних дел ДНР» принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника Донецкой академии МВД и начальников аппарата «ВВ МВД» по факту потерь среди личного состава.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   ДНР Мариуполь Война России против Украины Боевые потери

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