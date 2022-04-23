21,6 тысячи человек и тысячи единиц техники. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала войны против Украины

23 апреля, 10:25
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 23 апреля.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Потери противника за это время ориентировочно составили:

  • личного состава — около 21600 человек ликвидировано,
  • танков — 854 ед,
  • боевых бронированных машин — 2205 ед,
  • артиллерийских систем — 403 ед,
  • РСЗО — 143 ед,
  • средства ПВО — 69 ед,
  • самолетов — 177 ед,
  • вертолетов — 154 ед,
  • автомобильной техники — 1543 ед,
  • корабли/катера — 8 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 182.
  • Специальная техника — 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются», — сообщили в Генштабе.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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