21,6 тысячи человек и тысячи единиц техники. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала войны против Украины 23 апреля, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 23 апреля.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Потери противника за это время ориентировочно составили:

личного состава — около 21600 человек ликвидировано,

танков — 854 ед,

боевых бронированных машин — 2205 ед,

артиллерийских систем — 403 ед,

РСЗО — 143 ед,

средства ПВО — 69 ед,

самолетов — 177 ед,

вертолетов — 154 ед,

автомобильной техники — 1543 ед,

корабли/катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 182.

Специальная техника — 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются», — сообщили в Генштабе.

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