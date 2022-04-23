21,6 тысячи человек и тысячи единиц техники. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала войны против Украины
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 23 апреля.
Война России против Украины — главные события 23 апреля
Потери противника за это время ориентировочно составили:
- личного состава — около 21600 человек ликвидировано,
- танков — 854 ед,
- боевых бронированных машин — 2205 ед,
- артиллерийских систем — 403 ед,
- РСЗО — 143 ед,
- средства ПВО — 69 ед,
- самолетов — 177 ед,
- вертолетов — 154 ед,
- автомобильной техники — 1543 ед,
- корабли/катера — 8 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 182.
- Специальная техника — 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются», — сообщили в Генштабе.
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