Уничтожили 28 единиц техники оккупантов. За сутки украинские военные отразили 12 атак врага на Донбассе 23 апреля, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили 12 атак оккупантов.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В частности украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 4 единицы автомобильной техники.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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