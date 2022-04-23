Уничтожили 28 единиц техники оккупантов. За сутки украинские военные отразили 12 атак врага на Донбассе

23 апреля, 22:32
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Техника оккупантов (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

Техника оккупантов (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

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За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили 12 атак оккупантов.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В частности украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 4 единицы автомобильной техники.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/356354803186503
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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