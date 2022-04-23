Пентагон запрашивает у промышленности США информацию об оружии, готовом для Украины 23 апреля, 05:23 Цей матеріал також доступний українською Срок запроса Пентагона истекает 6 мая (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Министерство обороны США запрашивает у американской промышленности информацию по поводу систем оружия, которое готово для использования Вооруженными силами Украины.



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Как сообщает правительственный сайт, Пентагон ищет новые возможности для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить дополнительные мощности для проверенного, эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки и может быть быстро экспортировано в Украину.

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Министерство обороны Соединенных Штатов разместило запрос на информацию, первоначальный срок ответа на который истекает 6 мая.

Также Пентагон запросил информацию об оружии или коммерческих возможностях, связанных с противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороной, контрбатарейной, беспилотной воздушной системами и средствами связи.

Ранее президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.



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