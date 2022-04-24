«Если потеряет связь с реальностью». Зеленский не исключает использование Путиным ядерного оружия 24 апреля, 02:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Владимир Зеленский считает, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди. И он не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на это.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции для представителей украинских и международных СМИ.

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Журналист из Японии спросил президента, при каких обстоятельствах Путин может быть загнанным в угол, чтобы использовать ядерное оружие.

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«Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это использование может быть возможным тем или иным человеком не тогда, когда он загнан в угол, а когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом», — сказал Зеленский.

По мнению президента, если руководство РФ "не потеряет полностью связь с реальностью и адекватностью", то ядерное оружие не будет применено.

«В моем ответе есть и ответ на ваш вопрос, может ли это быть со стороны РФ. Может быть. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется, скажу прямо», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, она бы ее никогда не использовала, «поскольку мы абсолютно адекватные люди», а любого руководителя государства, который бы «пальчиком потянулся к той кнопке», украинцы сразу бы «снесли».

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