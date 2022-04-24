«Если потеряет связь с реальностью». Зеленский не исключает использование Путиным ядерного оружия
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Президент Владимир Зеленский считает, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди. И он не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на это.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции для представителей украинских и международных СМИ.
Война России против Украины - главные события 23 апреля
Журналист из Японии спросил президента, при каких обстоятельствах Путин может быть загнанным в угол, чтобы использовать ядерное оружие.
«Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это использование может быть возможным тем или иным человеком не тогда, когда он загнан в угол, а когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом», — сказал Зеленский.
По мнению президента, если руководство РФ "не потеряет полностью связь с реальностью и адекватностью", то ядерное оружие не будет применено.
«В моем ответе есть и ответ на ваш вопрос, может ли это быть со стороны РФ. Может быть. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется, скажу прямо», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, она бы ее никогда не использовала, «поскольку мы абсолютно адекватные люди», а любого руководителя государства, который бы «пальчиком потянулся к той кнопке», украинцы сразу бы «снесли».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.