«Неплохой темп». Зеленский сообщил, что военные уже разминировали почти 200 населенных пунктов 23 апреля, 02:09 Цей матеріал також доступний українською Саперы проводят разминирование (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже разминировали 184 населенных пунктов, которые освободили от российских оккупантов.

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«Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то по состоянию на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень много. Но темп, я считаю, неплохой», — заявил президент.

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Глава государства подчеркнул, что каждый день добавляется по 100 населенных пунктов, куда мы возвращаем медицинские и образовательные услуги, работу органов социальной защиты, финансовые учреждения.

«Довольно быстрыми темпами восстанавливаем транспортное сообщение. Плюс 96 населенных пунктов за сутки, куда вернули автомобильное сообщение. Плюс 183 населенных пункта, куда вернули работу АЗС. Плюс 90 населенных пунктов, куда вернули электричество. Возвращаем водоснабжение, обеспечение газом, обеспечение связью», — заявил Зеленский.

19 апреля глава МВД Денис Монастырский отметил, что Турция может передать нам специалистов и технику для разминирования территорий.

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