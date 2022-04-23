Украинские военные уничтожили еще двух российских генералов и тяжело ранили третьего — разведка 23 апреля, 17:12 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили передовой пункт управления оккупантов в Херсонской области (Фото:ГУР)

Вооруженные силы Украины в пятницу, 22 апреля, нанесли удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии РФ, расположенному на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области.



Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Результат удара — передовой пункт управления 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один — тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован», — говорится в сообщении.

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Указывается, что персональные данные генералов уточняют.

Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам.

Это, соответственно, девятый и десятый российские генералы, ликвидированные ВСУ. В то же время российские власти подтвердили смерть только двух генералов: заместителя командующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого и заместителя командующего 8-й армией РФ Владимира Фролова.



По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны по состоянию на 23 апреля российская армия потеряла более 21 600 военнослужащих.



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