Украинские военные уничтожили еще двух российских генералов и тяжело ранили третьего — разведка
ВСУ уничтожили передовой пункт управления оккупантов в Херсонской области (Фото:ГУР)
Вооруженные силы Украины в пятницу, 22 апреля, нанесли удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии РФ, расположенному на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области.
Война России против Украины — главные события 23 апреля
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Результат удара — передовой пункт управления 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один — тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован», — говорится в сообщении.
Указывается, что персональные данные генералов уточняют.
Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам.
Это, соответственно, девятый и десятый российские генералы, ликвидированные ВСУ. В то же время российские власти подтвердили смерть только двух генералов: заместителя командующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск Андрея Суховецкого и заместителя командующего 8-й армией РФ Владимира Фролова.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны по состоянию на 23 апреля российская армия потеряла более 21 600 военнослужащих.
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