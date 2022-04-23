ЕС готовит шестой пакет санкций против России на следующей неделе — Politico 23 апреля, 03:30 Цей матеріал також доступний українською Германия и Венгрия пытаются смягчить предложения по газовому и нефтяному эмбарго из РФ (Фото:REUTERS/Isaac Urrutia)

ЕС разрабатывает планы по поводу шестого пакета санкций против России, которые, как ожидается, будут введены в начале следующей недели, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.



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По информации издания, новый пакет должен включать частичную форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество банков РФ, которые будут исключены из международной платежной системы SWIFT.

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Отмечается, что ряд членов ЕС, такие как страны Балтии, также настаивают на дополнительных мерах по борьбе с российскими дезинформационными операциями в рамках шестого пакета.

Согласно источникам, сторонники более радикальных ограничений в некоторых странах Евросоюза предложили запретить в ЕС несколько российских СМИ, но в других странах опасаются, что такая мера может иметь неприятные последствия для Запада, поскольку этот шаг может быть использован российской пропагандой.

По данным издания, неясно, насколько быстрым и всеобъемлющим будет поэтапный отказ от импорта нефти из РФ в будущем.

Как утверждают источники, такие страны, как Германия и Венгрия, которые зависят от импорта энергоносителей из России, пытаются смягчить предложения по газовому и нефтяному эмбарго.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкций Евросоюза хотят включить один из крупнейших банков РФ Сбербанк.

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