РФ выпустила по Одессе не менее шести крылатых ракет, в городе слышны взрывы, известно об одном погибшем 23 апреля, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара по Одессе (Фото:НВ)

В Одессе в результате ракетного удара погиб человек.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщили в городском совете Одессы, а также заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как сообщили в горсовете, есть попадание в объекты инфраструктуры. По данным Геращенко, российские оккупанты выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе.

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«Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО. Сейчас известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки. Как минимум одна ракета упала и взорвалась. Попали в жилые дома», — пишет он.

Как отмечает замглавы МВД, уже точно известно об одном погибшем вследствие ракетного удара. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Фото: Ольга Ивлева/НВ

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