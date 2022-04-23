Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области — глава ОВА
Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)
Российские военные из артиллерии обстреляли Сумскую область. Захватчики попали снарядом в психоневрологический интернат и обстреляли территорию частных домов.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
«В результате вражеского обстрела в селе Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Живицкого, повреждена территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.
«Прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность разных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами – приграничная область», — подчеркнул глава ОВА.
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