Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области — глава ОВА 23 апреля, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)

Российские военные из артиллерии обстреляли Сумскую область. Захватчики попали снарядом в психоневрологический интернат и обстреляли территорию частных домов.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«В результате вражеского обстрела в селе Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. Жертв среди гражданских нет», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по словам Живицкого, повреждена территория частных домов в селе Бояро-Лежачи.

«Прошу вас быть бдительными и осторожными на эти выходные, ведь есть вероятность разных провокаций со стороны врага. Помните, что война продолжается, а мы с вами – приграничная область», — подчеркнул глава ОВА.

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