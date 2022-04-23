За сутки ВСУ уничтожили танковую роту российских войск и 13 единиц автомобильной техники — Арестович 23 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В течение суток 22 апреля в районе Луганской и Донецкой областей ВСУ отразили восемь атак противника и уничтожили много техники российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил советник главі ОПУ Алексей Арестович.

«ВСУ уничтожили девять танков — это танковая рота, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, один топливозаправщик и три артиллерийские системы», — сообщил Арестович.

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С начала полномасштабной войны против Украины войска РФ потеряли 21,6 тысячи личного состава и тысячи единиц техники. Такие данные Генштаб ВСУ опубликовал 23 апреля.

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