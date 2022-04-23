ВСУ за сутки уничтожили 38 оккупантов и 9 единиц техники захватчиков на юге 23 апреля, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский Тигр (Фото:ОМБР им. Рыцарей зимнего похода)

Общее количество потерь врага в сутки на юге Украины составляет 38 захватчиков и 9 единиц техники.



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Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование Юг. Отмечается, что подразделениями и силами украинской авиации за сутки нанесено поражение 19 целям противника.

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В районе Александровки уничтожены три бронированных российских Тигра, возле Молодецкого – три системы реактивного залпового огня врага, в Николаевской и Херсонской областях - по одному беспилотнику-разведчику РФ.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника осуществляет демонстрацию присутствия, продолжая удерживание блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

Как отмечается в сообщении, учитывая вероятность активизации диверсионных элементов в канун праздничных дней силами охраны и обороны юга приняты меры по усилению контрдиверсионной работы.

Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что за последние сутки на Донбассе было уничтожено более 50 единиц техники российских оккупантов.



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