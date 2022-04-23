Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн — Пентагон 23 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне сообщили, что более 20 стран проведут в Германии переговоры по поводу Украины (Фото:defense.gov)

Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, на которой будет обсуждаться поддержка Украины, она запланирована на 26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

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Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби, сообщает Голос Америки. Представитель Пентагона не назвал, какие именно страны дали свое согласие.

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Кирби подчеркнул, что не стоит ожидать новых заявлений о долгосрочной помощи.

«Мы не идем на это с заранее подготовленным набором решений», — сказал он.

Спикер добавил, что более 40 стран приглашены посетить переговоры. Оборонные переговоры в Германии по Украине не ограничены странами-членами НАТО, поэтому ожидается, что в них будут участвовать и страны вне Альянса.

21 апреля президент США Джо Байден одобрил уже третий с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для Украины в 800 млн долларов.

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