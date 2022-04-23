«Вопрос — когда». Контрнаступление в Мариуполе будет 101% - Арестович 23 апреля, 02:42 Цей матеріал також доступний українською Масштаб разрушений в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил уверенность в том, что в Мариуполе будет проведено контрнаступление украинской армии.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Контраступление будет 101%, я уверен. Вопрос — когда и какими силами, и куда. Потому что решать это будет главнокомандующий ВСУ. Исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение. И возможно он предотвращает сейчас четыре новых Мариуполя или два», — заявил Арестович.

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Он отметил, что в данный момент ведется работа об эвакуации мирных жителей и вывода военных.

«Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего человека. А кто не жив — тот похоронен с воинскими почестями как люди, совершавшие невероятный подвиг. И мы делаем все, чтобы их забрать оттуда всеми способами. Но есть объективная реальность», — заявил Арестович.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.

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