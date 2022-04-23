В Луганской области запланирована эвакуация на 23 апреля: места сборов
Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Сегодня, 23 апреля в Луганской области будут эвакуировать мирных жителей из Попасной, Рубежного, Горской общины, Приволья, Северодонецка и Лисичанска.
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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
Маршруты изменены с учетом фактора безопасности.
- Лисичанск: центр города, ул. Сосюры, 324, ГСЧС; Кв. 40 лет Победы, у дома 15
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры Южный, ул. Чехова, 11.
- Горское: Дом культуры. Гагарина 13а
- Попасная ул. Мира 155 и 142
Сообщается, что в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.
Глава Луганской ОВА просит, чтобы жители Кременной не предпринимали попыток самостоятельного выезда из города, только организованная эвакуация.
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