В Луганской области запланирована эвакуация на 23 апреля: места сборов

23 апреля, 11:33
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Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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Сегодня, 23 апреля в Луганской области будут эвакуировать мирных жителей из Попасной, Рубежного, Горской общины, Приволья, Северодонецка и Лисичанска.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

Маршруты изменены с учетом фактора безопасности.

Видео дня
  • Лисичанск: центр города, ул. Сосюры, 324, ГСЧС; Кв. 40 лет Победы, у дома 15
  • Приволье: центральная площадь;
  • Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное: Дворец культуры Южный, ул. Чехова, 11.
  • Горское: Дом культуры. Гагарина 13а
  • Попасная ул. Мира 155 и 142

Сообщается, что в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

Глава Луганской ОВА просит, чтобы жители Кременной не предпринимали попыток самостоятельного выезда из города, только организованная эвакуация.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/146746514531407&show_text=true&width=500
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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