В Луганской области запланирована эвакуация на 23 апреля: места сборов 23 апреля, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Сегодня, 23 апреля в Луганской области будут эвакуировать мирных жителей из Попасной, Рубежного, Горской общины, Приволья, Северодонецка и Лисичанска.

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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

Маршруты изменены с учетом фактора безопасности.

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Лисичанск: центр города, ул. Сосюры, 324, ГСЧС; Кв. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры Южный, ул. Чехова, 11.

Южный, ул. Чехова, 11. Горское: Дом культуры. Гагарина 13а

Попасная ул. Мира 155 и 142

Сообщается, что в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

Глава Луганской ОВА просит, чтобы жители Кременной не предпринимали попыток самостоятельного выезда из города, только организованная эвакуация.

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