В Энергодар доставили более 20 тонн гуманитарного груза 24 апреля, 04:40 Цей матеріал також доступний українською Препараты, которые доставили в Энергодар (Фото:Яна Добижа/facebook)

В оккупированный Энергодар Запорожской области удалось доставить более 20 тонн груза. Он необходим для жизни города и для работы атомной и тепловой электростанций.

Об этом сообщила управляющая делами исполкома Энергодарского городского совета Яна Дабижа.

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Так, Энергодар получил инсулин, материалы для отделения гемодиализа, горючее, продуктовые наборы, необходимые для детей вещи, препараты крови и другую помощь.

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Дабижа отметила, что собрать груз для города удалось усилиями многих людей и организаций, среди которых волонтеры, Энергоатом, Запорожская ОГА и другие.

Город Энергодар Запорожской области больше месяца находится под российской оккупацией.

4 марта путинские войска начали обстреливать Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. В результате ожесточенных боев армии РФ удалось захватить часть территории Запорожской области.

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