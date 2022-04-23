Число погибших возросло до восьми. Зеленский об ударе оккупантов по Одессе: «Что это вообще происходит? Подонки вонючие» 23 апреля, 20:45 Цей матеріал також доступний українською 23 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе (Фото:Одесский городской совет)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом он сообщил во время пресс-конференции на центральной станции метро Киева в воскресенье, 23 апреля.

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На вопрос журналиста агентства Анадолу, может ли, по мнению президента Украины, состояться и продолжиться встреча с РФ в Турции, Зеленский ответил, что вопрос нужно задавать российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, от желания главы Кремля «очень зависит» встреча делегаций, но «просто так встречаться… у нас сейчас война, не до отдыха». После этого он отметил, что накануне Пасхи РФ ударила ракетами по Одессе.



«Семь ракет сегодня прилетело в Одессу, две мы сбили, в многоэтажное здание попали, восемь человек скончались, 18 или 20 раненых, ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Что это происходит? Подонки вонючие. Других нет слов», — заявил Зеленский.



Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.

