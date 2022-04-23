«Хочется домой и увидеть солнце». Полк Азов опубликовал видео с детьми и женщинами, которые прячутся от обстрелов РФ в подвалах Азовстали 23 апреля, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Дети в бункере Азовстали (Фото:Азов Battalion/Handout via REUTERS)

Полк Азов опубликовал видео встречи военных с гражданскими жителями Мариуполя, которые прячутся в подвалах завода Азовсталь от преступных бомбардировок российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

В видео бойцы Азова побеседовали с детьми и женщинами, живущими в подвалах Азовстали во время войны России против Украины. Военные принесли еду мариупольцам. Некоторые из них уже два месяца находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ.

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«Хочется домой, хочется увидеть солнце», — говорит девочка на видео.

Женщина с маленькой девочкой рассказывает, что живет в бункере со 2 марта. Они очень надеются на гуманитарный коридор, поскольку еда уже кончается.

В бункере прячутся дети всех возрастов — от младенца до 11 лет. Люди нуждаются в медицинской помощи.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозят на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.



21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.



22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для сдачи в плен военным, делая вид, что это одно и то же.

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