За минувшие сутки в Николаевской области украинские защитники сбили три крылатые ракеты оккупантов — Минобороны 27 марта, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Сбитая вражеская ракета (Фото:Минобороны)

За минувшие сутки, 26 марта, в Николаевской области украинские военные из переносных зенитных ракетных комплексов сбили три крылатые ракеты оккупантов.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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«В течение прошлых суток, в Николаевской области, подразделениями противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ было сбито три крылатых ракеты, выпущенных оккупантами из ВС РФ», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это — самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.