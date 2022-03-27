Не попали в цель. Российские оккупанты выпустили в сторону Одессы две ракеты — ОК ЮГ
Ситуация в Одессе и области остается контролируемой, заявили в ОК Юг (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские войска пытались атаковать Одессу двумя ракетами, но ни одна не попала в цель. Обстановка в городе и области контролируема.
Об этом сообщил офицер оперативного командования Юг Владислав Назаров в воскресенье, 27 марта.
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По его словам, оккупанты продолжат разведку береговой полосы и оказывают психологическое давление на население прибрежных районов.
«Утром противник совершил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противодействовать любым провокациям», — подчеркнул Назаров.
Накануне возле Одессы ПВО сбила две вражеские ракеты.