Не попали в цель. Российские оккупанты выпустили в сторону Одессы две ракеты — ОК ЮГ 27 марта, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Одессе и области остается контролируемой, заявили в ОК Юг (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска пытались атаковать Одессу двумя ракетами, но ни одна не попала в цель. Обстановка в городе и области контролируема.



Об этом сообщил офицер оперативного командования Юг Владислав Назаров в воскресенье, 27 марта.



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По его словам, оккупанты продолжат разведку береговой полосы и оказывают психологическое давление на население прибрежных районов.

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«Утром противник совершил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противодействовать любым провокациям», — подчеркнул Назаров.

Накануне возле Одессы ПВО сбила две вражеские ракеты.

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