«Боеприпасы только забрал»: пленный оккупант рассказал, как командир роты бросил его раненого на поле боя — видео

27 марта, 16:16
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Раненого оккупанта спасли украинские военные (Фото:Скриншот видео СБУ)

Раненого оккупанта спасли украинские военные (Фото:Скриншот видео СБУ)

Российский пленный рассказал о предательстве своего командира, бросившего его раненого на поле боя.

По словам военного, офицера в этот момент больше интересовали боеприпасы подчиненного, а не его жизнь.

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«Мы начали отходить. Видели, что уже не выносим… Где-то через 50 метров был ранен снайпером в спину… Смотрю, командир роты бежит с сержантом. Начали вытаскивать у меня боеприпасы. Я говорю: „Помогите мне“. Они молчат… Побежали дальше, не оказали никакой помощи», — рассказал он.

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После этого оккупант сумел самостоятельно доползти до окопа, где и был обнаружен украинскими военными, которые в итоге спасли ему жизнь.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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