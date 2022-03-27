Украинские войска перешли в контрнаступление, оккупанты перебрасывают силы к Мариуполю — Арестович
Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска перешли в контрнаступление, а оккупанты приняли решение сосредоточить силы на захвате Мариуполя.
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«Наши войска начали маленькое тактическое, но контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его, соответственно, в Киевской области и в Херсонской области», — сказал Арестович во время традиционного брифинга.
По его словам, оккупанты пытаются окружить украинские войска в зоне ООС, захватить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона.
«Это означает следующую вещь. Это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы избавимся тут от врага, выбьем его. Во-вторых, это может означать потенциальное и резкое усложнение ситуации в районе Мариуполя и зоны ООС», — подчеркнул он.
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Советник добавил, что следующие «несколько недель будут неравномерными», следует быть готовыми и к новостям об успехах украинской армии, и к тревожным новостям об усложнении ситуации на востоке и юге страны.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отмечал, что оккупанты сейчас «бросают все, что у них есть, на Мариуполь и на Изюм как две ключевые точки для… получения контроля над Донбассом».