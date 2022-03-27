«Стоим на стороне украинцев». Премьер Израиля пообещал сделать все возможное, чтобы прекратить войну 27 марта, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль «твердо стоит на стороне народа Украины» и сделает все возможное, чтобы закончить войну.

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«Что касается войны на Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и положить конец кровопролитию», — цитирует его СNN.

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Премьер Израиля подчеркнул, что его страна ранее направила медицинские бригады для создания передового полевого госпиталя в западных регионах Украины. По его данным, госпиталь уже принял и вылечил более 500 пациентов.

«Конечно же, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свой вклад в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с Соединенными Штатами и с нашими европейскими партнерами», — добавил он.

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Несмотря на осуждение российского вторжения и солидарность с Киевом, Беннет не удовлетворил просьбу Украины о военной помощи, а страна не присоединилась к санкциям против РФ.

В то же время в Израиле заявили, что не позволят Москве использовать свою территорию для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада. Израиль помогает Украине, оказывая гуманитарную помощь.

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