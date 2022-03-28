«Новый Алеппо». Если для помощи Мариуполю ничего не сделать, это будет коллективная вина — МИД Франции 28 марта, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Люди собираются возле разрушенных домов в Мариуполе, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям блокадного Мариуполя, это будет «коллективная вина». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет The Guardian.



Он назвал Мариуполь ярким примером военной осады, «а военные осады – это ужасные войны, потому что мирное население уничтожается».

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«Вот почему нужен по крайней мере один момент, когда гражданское население сможет дышать», — сказал министр, назвав Мариуполь «новым Алеппо ».

По словам Жана-Ив Ле Дриана, сейчас переломный этап, «когда, кроме украинского кризиса, параметры стабильности и безопасности в Европе ставятся под сомнение».

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Турция и Греция готовы помочь эвакуировать мариупольцев и намерены начать гуманитарную операцию.

По данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабного вторжения России в городе погибло более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В результате российских атак разрушены более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы. Мэр Мариуполя заявил, что оккупанты насильственно вывезли от 20 до 30 тысяч горожан.

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