В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:

В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 27 марта.

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