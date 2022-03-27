В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины
Сожженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 27 марта.
Война России против Украины — последние новости
Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:
- личного состава — около 16600 человек;
- танков — 582 ед;
- боевых бронированных машин — 1664 ед;
- артиллерийских систем — 294 ед;
- РСЗО — 93 ед;
- средства ПВО — 52 ед;
- самолетов — 121 ед;
- вертолетов — 127 ед;
- автомобильной техники — 1144 ед;
- корабли/катера — 7 ед;
- цистерн из ГСМ — 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 56;
- Специальная техника — 21;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.