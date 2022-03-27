Зеленский предлагает подписать соглашение о зеркальном уважении к языкам и истории со всеми странами-соседями 27 марта, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы подписать соглашение о зеркальном уважении к языкам, истории и культурным ценностям со всеми странами-соседями.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

«Уважение к языкам народов-соседей — меня интересует такой договор, я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересуют Россия, Венгрия, Польша — у нас много разных исторических вопросов. Румыния и так далее… У нас много разных вопросов, у нас много меньшинств, национальностей», — заявил Зеленский.

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По его словам, такого договора будет достаточно для уважения тех или иных языков в Украине. Зеленский убежден, что «вопрос языка уйдет с повестки дня, потому что будет решен таким договором», а украинцы примут такую инициативу, "потому что все все равно будет так или иначе голосоваться народными избраниями".

«Значит, что это значит? Перестать играться — так же, как и венгры играются с этим немножко, но меньше, а Россия больше. Перестать играться в какие-то закрытия школ в Украине. Хотите русскую школу, кто-то хочет по-русски учиться — приватная, пожалуйста, открывайте, но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то у вас издаем — значит, и тут издаем. Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все», — подчеркнул президент Украины.

Согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг 67% граждан считают, что в Украине не существует языковой проблемы . 76% украинцев считают родным украинский язык, а абсолютное большинство ( 83%) — что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине.