«Политика ядерного терроризма». Украина работает над исключением России из МАГАТЭ — Зеркаль
Украина работает над исключением РФ из МАГАТЭ (Фото:IAEA/Twitter)
Украина вместе с партнерами работает над исключением РФ из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или, по крайней мере, отстранением всех россиян от ключевых позиций в Секретариате организации из-за российской политики ядерного терроризма.
Об этом заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.
Война России против Украины — последние новости
Она подтвердила, что неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС.
24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что из-за их действий на ЧАЭС невозможно безопасно произвести пересменку.
Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.
4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Постройки ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции попали в плен. 12 марта стало известно, что российские военные пытались заменить персонал Запорожской АЭС инженерами Росатома.