«Политика ядерного терроризма». Украина работает над исключением России из МАГАТЭ — Зеркаль 27 марта, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Украина работает над исключением РФ из МАГАТЭ (Фото:IAEA/Twitter)

Украина вместе с партнерами работает над исключением РФ из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или, по крайней мере, отстранением всех россиян от ключевых позиций в Секретариате организации из-за российской политики ядерного терроризма.



Об этом заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

Война России против Украины — последние новости

Она подтвердила, что неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС.

Видео дня

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что из-за их действий на ЧАЭС невозможно безопасно произвести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Постройки ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции попали в плен. 12 марта стало известно, что российские военные пытались заменить персонал Запорожской АЭС инженерами Росатома.



Слушайте подкаст на эту тему