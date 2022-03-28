«Не дадим забыть о наших городах». Зеленский настроен научить политиков в мире слушать своих людей, поддерживающих Украину 28 марта, 06:03 Цей матеріал також доступний українською Все больше людей на стороне Украины — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается научить политиков в мире слушать своих людей, которые поддерживают Украину во время полномасштабного вторжения России.



В своем обращении он пообещал, что Украина никому не даст забыть о своих городах — Мариуполе и других, что уничтожают российские военные, а также поблагодарил жителей оккупированных Херсона, Каховки, Славутича и других городов, которые не прекращают сопротивляться РФ.

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По его словам, все больше людей в мире занимают украинскую сторону — сторону добра в этой битве со злом.

«И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии и национального характера», — отметил Зеленский.

Украинский лидер заверил, что никому не удастся спрятать украинский интерес «где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках».

«Поразительное количество людей на площадях Европы, других континентах. И это очень важно. Поскольку люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат, не слышат нас с вами, не слышат Украину», — резюмировал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме. Это связано с тем, что соответствующие изменения в Конституцию заняли бы минимум год.