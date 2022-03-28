Ракетный удар на Волыни: ракета была выпущена из Беларуси — глава ОГА
Юрий Погулько (Фото:t.me/nvua_official)
Ракетный удар на Волыни был осуществлен крылатой ракетой, выпущенной со стороны Республики Беларусь. Сейчас на месте работают спасатели.
Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погулько.
По предварительным данным, информации о жертвах нет.
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