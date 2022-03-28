Ракетный удар на Волыни: ракета была выпущена из Беларуси — глава ОГА 28 марта, 02:35 Цей матеріал також доступний українською Юрий Погулько (Фото:t.me/nvua_official)

Ракетный удар на Волыни был осуществлен крылатой ракетой, выпущенной со стороны Республики Беларусь. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погулько.



По предварительным данным, информации о жертвах нет.

Война России против Украины - последние новости



Как сообщалось, в Луцке раздались взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что кафиры атаковали нефтебазу в городе.