Ракетный удар на Волыни: ракета была выпущена из Беларуси — глава ОГА

28 марта, 02:35
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Юрий Погулько (Фото:t.me/nvua_official)

Юрий Погулько (Фото:t.me/nvua_official)

Ракетный удар на Волыни был осуществлен крылатой ракетой, выпущенной со стороны Республики Беларусь. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погулько.

По предварительным данным, информации о жертвах нет.

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Как сообщалось, в Луцке раздались взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что кафиры атаковали нефтебазу в городе.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беларусь Ракетные удары Война России против Украины

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