В Мариуполе оккупант выстрелил 11-летней девочке в лицо, пуля прошла через челюсть

27 марта, 07:07
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Сейчас она едва может ходить (Фото:Скриншот CNN/YouTube)

Сейчас она едва может ходить (Фото:Скриншот CNN/YouTube)

В Мариуполе оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке. Ее жизнь чудом удалось спасти.

Об этом сообщает CNN.

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Корреспондент агентства лично посетил детскую поликлинику, где находится девочка.

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Девочка не может громко говорить – из-за попадания пули повредились голосовые связи.

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Сообщается, что ребенок попал под обстрел 16 марта, когда вместе с мамой, сестрой и бабушкой пытался покинуть блокадный Мариуполь. Они ехали в машине людей, которые помогают эвакуацией, но на одном из блокпостов близ Васильевки они наткнулись на российских оккупантов.

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Россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать. Один из солдат выстрелил девочке в лицо. После чего оккупанты разрешили отвезти окровавленную девочку в больницу в Запорожской области. Теперь она едва может ходить.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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