В Мариуполе оккупант выстрелил 11-летней девочке в лицо, пуля прошла через челюсть 27 марта, 07:07 Цей матеріал також доступний українською Сейчас она едва может ходить (Фото:Скриншот CNN/YouTube)

В Мариуполе оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке. Ее жизнь чудом удалось спасти.

Об этом сообщает CNN.

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Корреспондент агентства лично посетил детскую поликлинику, где находится девочка.

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Девочка не может громко говорить – из-за попадания пули повредились голосовые связи.

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Сообщается, что ребенок попал под обстрел 16 марта, когда вместе с мамой, сестрой и бабушкой пытался покинуть блокадный Мариуполь. Они ехали в машине людей, которые помогают эвакуацией, но на одном из блокпостов близ Васильевки они наткнулись на российских оккупантов.

Россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать. Один из солдат выстрелил девочке в лицо. После чего оккупанты разрешили отвезти окровавленную девочку в больницу в Запорожской области. Теперь она едва может ходить.