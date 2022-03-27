В Славутиче оккупанты убили трех человек, еще двое получили ранения — мэр

27 марта, 14:20
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Двое мирных жителей получили ранения, когда оккупанты бросили в них светошумовую гранату (Фото:Юрий Фомичев/Facebook)

Двое мирных жителей получили ранения, когда оккупанты бросили в них светошумовую гранату (Фото:Юрий Фомичев/Facebook)

В результате штурма российскими войсками города-спутника ЧАЭС Славутича есть погибшие и раненые.

Об этом во время телемарафона в воскресенье, 27 марта, сообщил его мэр Юрий Фомичев.

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«У нас есть погибшие во время военных действий — это два человека. И парень из терробороны на блокпосту погиб в первый день (штурма). От тяжелых ранений он умер в больнице. Таковы потери Славутича», — рассказал он.

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Кроме того, по словам мэра, еще два человека получили ранения на митинге, когда оккупанты бросили в них светошумовую гранату.

https://www.youtube.com/watch?v=5k2Ipe_sfwI
https://www.youtube.com/watch?v=VD1sl-nzjUw
https://www.youtube.com/watch?v=uu5mFdz9wfw
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Мирные жители Война России против Украины Славутич

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