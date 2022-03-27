«Не нужен замороженный конфликт». Зеленский скептически относится к предложению Польши ввести миротворческую миссию в Украину 27 марта, 23:30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не до конца понимает предложение Польши о введении в Украину миротворческой миссии.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

Война России против Украины — последние новости

По словам Зеленского, во время встречи с польскими коллегами он объяснил, что Украине не нужен замороженный конфликт. Однако они продолжили риторику о введения миротворческой миссии.

Видео дня

«К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы», — сказал он.

В то же время Зеленский напомнил: еще в начале российского вторжения, когда были риски, связанные с украинскими АЭС и другими предприятиями, имеющими стратегическое значение, Украина предлагала в том или ином виде пригласить туда миротворческие силы, но не дождалась этого.

22 марта вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО. Президент страны Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта также предложил вариант миротворческой миссии Альянса в Украине. Однако страны Североатлантического союза не поддержали это предложение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.