«Разочарование, перешедшее в ненависть народов». Между РФ и Украиной произошел глобальный раскол — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц войны между Украиной и Россией произошел глобальный, исторический и культурный раскол.
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«Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже», — сказал украинский лидер в интервью российским СМИ.
Зеленский подчеркнул, что в отношения с РФ «есть безвозвратность», а украинцы, в том числе русскоязычные, испытывают глубокое разочарование в гражданах России, которые, по его словам, в большинстве поддерживают правящий режим в РФ и войну против Украины.
«И я считаю, что вот это — то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь. Я не пророк», — сказал он.