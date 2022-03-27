«Разочарование, перешедшее в ненависть народов». Между РФ и Украиной произошел глобальный раскол — Зеленский 27 марта, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц войны между Украиной и Россией произошел глобальный, исторический и культурный раскол.

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«Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже», — сказал украинский лидер в интервью российским СМИ.

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Зеленский подчеркнул, что в отношения с РФ «есть безвозвратность», а украинцы, в том числе русскоязычные, испытывают глубокое разочарование в гражданах России, которые, по его словам, в большинстве поддерживают правящий режим в РФ и войну против Украины.

«И я считаю, что вот это — то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь. Я не пророк», — сказал он.

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