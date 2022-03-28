Украина требует от ООН ввести специальную миссию в зону отчуждения на ЧАЭС 28 марта, 01:11 Цей матеріал також доступний українською Захват ЧАЭС оккупантами несет большую угрозу для Европы, в частности (Фото:wendelinjacober/pexels)

Украина требует от Совбеза ООН принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Туда призывают ввести специальную миссию ООН.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук во время брифинга.

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«В контексте ядерной безопасности, безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев. Поэтому мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введение туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск», — сказала Верещук.

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Она подчеркнула, что продолжение милитаризации зоны отчуждения и ЧАЭС российскими оккупантами представляет очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы.

21 марта в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины заявили, что из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

После чего Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о лесных пожарах возле Чернобыльской АЭС.