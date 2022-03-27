Взрывы в Луцке. РФ нанесла ракетные удары по нефтебазе — ОВА
Осколок ракеты российских оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Луцке прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Полищук. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что оккупанты атаковали нефтебазу в городе.
«Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывы и другую информацию!» — написал мэр в Facebook.
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Погуляйко подтвердил, что в городе произошли взрывы.
«Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях», — уточнил он в Telegram.