По некоторым направлениям на Харьковщине ВСУ перешли в контрнаступление — ОГА 28 марта, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупантов на Харьковщине гонят к границам с Россией — Синегубов (Фото:Генштаб ВСУ (иллюстративное фото))

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на некоторых направлениях, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



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В Telegram он рассказал, что на сегодня можно уверенно сказать, что Мала Рогань полностью находится под контролем украиских войск и «зачищена» от оккупантов.

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По словам чиновника, происходит ликвидация остатков войск РФ в Ольховке, и оккупантов гонят к границам с Россией.

По информации главы ОГА, российские оккупанты продолжают совершать военные преступления. Так, в результате авиаударов по Осколу, где в один из жилых домов попала ракета, погибла семья из четырех человек, а четырехлетний ребенок получил ранение.

«Мы не простим ни одну разрушенную семью, не забудем ни одного убитого украинца. То, что творят россияне в Харьковской области и Украине, ничто другое как терроризм. И они будут отвечать за все, как террористы!», — отметил Синегубов.

Накануне ВСУ освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.