Командир 37-й ОМСБр ВС РФ, которого переехал танком собственный подчиненный, умер — Politico 27 марта, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Танкист решил отомстить за гибель своих сослуживцев, уничтоженных по вине командира (Фото:Нацполиция)

Командир 37-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которого в Киевской области переехал на танке собственный подчиненный, умер в госпитале, сообщает Politico.

Первым о данном происшествии, которое по мнению западных чиновников является свидетельством растущего недовольства российских военных из-за высокого уровня потерь в Украине, рассказал у себя в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, танкист был возмущен гибелью 50% личного состава своего подразделения и возложил ответственность за это на командира.

Желая отомстить за это, военный переехал танком обе ноги полковника Юрия Медведева, в результате чего тот был эвакуирован в госпиталь на территории Беларуси, где в итоге и скончался.