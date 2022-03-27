Командир 37-й ОМСБр ВС РФ, которого переехал танком собственный подчиненный, умер — Politico

27 марта, 10:37
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Танкист решил отомстить за гибель своих сослуживцев, уничтоженных по вине командира (Фото:Нацполиция)

Танкист решил отомстить за гибель своих сослуживцев, уничтоженных по вине командира (Фото:Нацполиция)

Командир 37-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которого в Киевской области переехал на танке собственный подчиненный, умер в госпитале, сообщает Politico.

Первым о данном происшествии, которое по мнению западных чиновников является свидетельством растущего недовольства российских военных из-за высокого уровня потерь в Украине, рассказал у себя в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, танкист был возмущен гибелью 50% личного состава своего подразделения и возложил ответственность за это на командира.

Желая отомстить за это, военный переехал танком обе ноги полковника Юрия Медведева, в результате чего тот был эвакуирован в госпиталь на территории Беларуси, где в итоге и скончался.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Российские военные Российские танки Война России против Украины

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