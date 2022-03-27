Украинские военные освободили от оккупантов Гусаровку и Ольховку в Харьковской области — фото, видео 27 марта, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:ВСУ)

ВСУ выбили окупантов из сел Гусаровка и Ольховка Харьковской области.

Об этом сообщили в ВСУ.

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Отмечено, что Гусаровка была оккупирована силами двух БТГр российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа.

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«Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожено. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню», — говорится в сообщении.

Также вчера украинским защитникам удалось освободить Ольховку под Харьковом.

Об этом сообщили командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны Азов Константин Немичев и Сергей Величко (позывной Чили).

«Нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка. В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, три единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов», — написал военный в Telegram.