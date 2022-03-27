В результате обстрелов в Луганской области ранены два человека, четверо — спасены из-под завалов — глава ОВА 27 марта, 08:23 Цей матеріал також доступний українською Результаты обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

В результате обстрелов в населенных пунктах Луганской области повреждены 11 домов. Обнаружены двое раненых, четверо человек были спасены из-под завалов.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Отмечено, что украинские войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться.

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«В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции», — говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры.

«Еще три многоэтажки и восемь частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Также попали под обстрел школа в селе возле Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города», — отметил Гайдай.

По словам Гайдая, в результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов — четверо.