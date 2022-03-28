Враг пытается дискредитировать ВСУ постановочными видео с «российскими пленными» — Главнокомандующий 28 марта, 00:32 Цей матеріал також доступний українською ВСУ неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права — Залужный (Фото:Валерий Залужный via Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с целью дискредитации сил обороны Украины РФ снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы «украинских военных» к «российским пленникам».



В Telegram он отметил, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

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Залужный призвал учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.