Освобождение Сумской области: ВСУ уничтожают технику РФ и захватывают новых пленных — видео
ВСУ вернули под свой контроль Ахтырку, Тростянец и Боромлю (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные продолжают освобождать территорию Сумской области от российских захватчиков.
По состоянию на воскресенье, 27 марта, ВСУ отбили и вернули под свой контроль Ахтырку, Тростянец и Боромлю, зачистка остальных населенных пунктов продолжается.
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При этом, как видно на обнародованных в соцсетях видео, украинские военные захватили новых пленных из числа ВС РФ, уничтожив их технику.