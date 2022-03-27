Освобождение Сумской области: ВСУ уничтожают технику РФ и захватывают новых пленных — видео 27 марта, 12:58 Цей матеріал також доступний українською ВСУ вернули под свой контроль Ахтырку, Тростянец и Боромлю (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные продолжают освобождать территорию Сумской области от российских захватчиков.

По состоянию на воскресенье, 27 марта, ВСУ отбили и вернули под свой контроль Ахтырку, Тростянец и Боромлю, зачистка остальных населенных пунктов продолжается.

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При этом, как видно на обнародованных в соцсетях видео, украинские военные захватили новых пленных из числа ВС РФ, уничтожив их технику.