Сегодня в Украине будут работать два гуманитарных коридора
Эвакуация людей (иллюстративный фото) (Фото:Укрзализныця)
В воскресенье, 27 марта, в Украине будут действовать два гуманитарных коридора.
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Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
«На сегодняшний день согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.
В Донецкой области: из города Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте.
Также согласована централизованная эвакуация на автобусах из города Бердянск в Запорожье. Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 возле городского спорткомплекса.
«15 автобусов сейчас отправляются из Запорожья по указанному маршруту. Время их приезда к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов», — сказала министр.
Она также напомнила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87, в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Кроме того, в Бердянске работают гуманитарные штабы.
В Луганской области согласован коридор из города Рубежное — в город Бахмут. Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и в районе железнодорожного вокзала.
Верещук также отметила, что будут пытаться достать наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и из укрытия школы №5.
Министр подчеркнула, что власти продолжают работать над другими маршрутами гуманитарных коридоров.