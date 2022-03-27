Украинские военные в 11-й раз разбили оккупантов в Чернобаевке — Арестович

27 марта, 12:52
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ВСУ снова атаковали российских оккупантов в Чернобаевке (Фото:Twitter)

ВСУ снова атаковали российских оккупантов в Чернобаевке (Фото:Twitter)

ВСУ снова атаковали российских оккупантов на захваченном аэродроме возле поселка Чернобаевка Херсонской области. Таким образом, РФ уже одиннадцать раз перемещала туда свою технику и каждый раз она была разбита украинской армией.

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Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook.

«На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня», — написал Арестович.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5328191620578208
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Война России против Украины Чернобаевка

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