ПВО Patriot уже защищает центральную Словакию — премьер

27 марта, 06:49
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Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию. 21 марта в страну начали прибывать системы ПВО Patriot из стран-партнеров НАТО

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Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Хегер, передаёт aktuality.sk.

По словам Хегера, для защиты большей части территории Словакии будут задействованы другие батареи этой системы – две немецкие и одна голландская.

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"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал он.

Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан.

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«Снабжение оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости», — подчеркнул Хегер.

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По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии PAC3 является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Словакия ПВО ЗРК Patriot Война России против Украины

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