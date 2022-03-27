«Чувствуем поддержку израильтян, но этого мало». Посол Украины в Израиле в недоумении от политики правительства Беннета на фоне вторжения РФ 27 марта, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel/Facebook)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил недоумение в связи с внешней политикой правительства Нафтали Беннета, но благодарен израильтянам за помощь, которую они предоставляют во время войны, развязанной Россией.

Об этом украинский дипломат заявил во время благотворительного концерта Unite For Ukraine в городе Ришон-ле-Цион, сообщает корреспондент НВ.

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«Мы чувствуем поддержку израильтян, даже тех, кто не имеет никакого отношения к бывшим республикам Советского Союза, тех, кто здесь родился, кто нас поддерживает как демократическая страна. К сожалению, мы не чувствуем такой поддержки от правительства. Мы благодарны за гуманитарную помощь, благодарны за полевой госпиталь. Но этого мало. Израиль — единственная демократическая страна, не поддерживающая нас в оборонном плане. Израиль не поддерживает нас официально относительно санкций. И это больно», — сказал Корнийчук.

Также он рассказал, что во время пресс-конференции в марте вынужден был надеть каску. «Почему мы не можем получить от Израиля хотя бы каски и бронежилеты, которые так нужны для спасения человеческих жизней?» — задался вопросом посол.

«Мне больно об этом говорить. Мне больно говорить о Мариуполе», — сказал Корнийчук, прервав свое выступление.

После его обращения люди в зале начали скандировать «Слава Украине». Благотворительный концерт посетили несколько тысяч израильтян. В рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион картин художников объединения Unity Art. Собранные средства передают больницам и службам спасения Украины.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается играть роль посредника в урегулировании российско-украинской войны. За это время он провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретных результатов посреднические усилия Израиля пока не принесли. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Израиль мог бы стать одним из гарантов международного договора относительно безопасности Украины.

Несмотря на осуждение российского вторжения и солидарность с Киевом, Беннет не удовлетворил просьбу Украины о военной помощи, а страна не присоединилась к санкциям против РФ. В то же время в Израиле заявили, что не позволят Москве использовать свою территорию для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада. Израиль помогает Украине, оказывая гуманитарную помощь.

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