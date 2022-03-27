Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел оккупантов возле Чернигова 27 марта, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Руслан Марцинкив (Фото:Руслан Марцинкив/Facebook)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел российских оккупантов недалеко от Чернигова, когда направлялся в город с гуманитарной миссией. Несколько человек из группы получили ранения.

Об этом городской голова сообщил в Facebook.

Марцинкив рассказал, что в Чернигов перевозили средства связи и другую гумпомощь, в которой нуждаются местные жители и военные.

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«С гуманитарной миссией удалось съездить в Черниговскую область. К сожалению, доехать в сам Чернигов не удалось — попали под обстрел врага. Слава Богу, все живы, но есть раненые. Несмотря на опасность, мы доставили ту помощь, которая нужна была городу», — рассказал он.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в городе осталось менее половины жителей, он полностью разрушен оккупантами. По состоянию на 26 марта в Чернигове находится 120—130 тысяч горожан, погибли более 200 мирных жителей. Российские оккупанты не прекращают обстреливать город. Они разрушили мост через Десну, однако, по словам главы Черниговской ОВА, это не помешает поставлять гуманитарную помощь.

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